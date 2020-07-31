Водитель разбившейся в Крыму маршрутки оказался новичком на этой работе

Водитель микроавтобуса, в аварии с которым сегодня утром погибло девять человек, устроился в компанию недавно. Это был один из первых его самостоятельных рейсов после стажировки. По данным Лайфа, до этого мужчина работал дальнобойщиком. Стаж вождения на момент аварии у него был более 20 лет.

Источник сообщил, что мужчина совершил две ознакомительные поездки с другими водителями, и после этого злополучного самостоятельного рейса с ним должны были заключить договор.