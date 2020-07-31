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Водитель разбившейся в Крыму маршрутки оказался новичком на этой работе

В результате аварии погибло девять человек, в том числе и он сам.

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Фото © ГУ МЧС России по Республике Крым

Водитель микроавтобуса, в аварии с которым сегодня утром погибло девять человек, устроился в компанию недавно. Это был один из первых его самостоятельных рейсов после стажировки. По данным Лайфа, до этого мужчина работал дальнобойщиком. Стаж вождения на момент аварии у него был более 20 лет.

Источник сообщил, что мужчина совершил две ознакомительные поездки с другими водителями, и после этого злополучного самостоятельного рейса с ним должны были заключить договор.

Лайф публикует фото с места страшного ДТП в Крыму, где погибло семь человек

Ставший участником аварии микроавтобус направлялся из Краснодара в Севастополь.

Напомним, страшное ДТП произошло сегодня утром в Крыму на 168-м километре трассы "Таврида". Автобус следовал из Краснодара в Севастополь. По предварительной версии, водитель уснул за рулём и врезался в грузовик. Всего в салоне находилось 18 человек, девять из которых погибли. Остальным оказывают медпомощь.

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