Россиянка попыталась вызвать рвоту и случайно проглотила вилку

Жительница Тюменской области попыталась вызвать рвоту и случайно проглотила вилку. Извлекать столовый прибор из желудка 26-летней девушки пришлось врачам областной больницы № 4 г. Ишима.

Больная поступила в медучреждение в час ночи 26 июля. Она поведала врачам необычную историю. Девушка пыталась с помощью вилки вызвать у себя рвоту после обильного приёма жирной пищи, но прибор выскользнул из рук, и она случайно его проглотила. Испугавшись, сибирячка сразу вызвала скорую.

Фото © Пресс-служба ОБ № 4 г. Ишим

— Пациентке повезло — острые края не повредили стенки желудка. В случае перфорации мог бы случиться перитонит или желудочно-кишечное кровотечение. Хорошо, что всё закончилось благополучно, — рассказал хирург Талех Юсифов.

Врач признался, что за свою практику ему впервые пришлось извлекать такой предмет из желудка женщины. По его словам, чаще всего это происходит с заключёнными. Юсифов добавил, что сейчас жизни необычной пациентки ничего не угрожает.