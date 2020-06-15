В Москве девушка проглотила зубную щётку, пытаясь протолкнуть кусок колбасы

Отмечается, что инцидент произошёл дома во время семейного ужина. Девушка почувствовала, что в горле застрял кусок пищи, она решила избавиться от него в ванной комнате, протолкнув щёткой. Однако в тот момент, когда щётка упёрлась в кусок колбасы, девушка нечаянно вдохнула и проглотила предмет вместе с едой. Она немедленно позвала на помощь родных, которые и вызвали скорую помощь.