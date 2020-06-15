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В Москве девушка проглотила зубную щётку, пытаясь протолкнуть кусок колбасы

Медикам удалось достать инородный предмет с помощью эндоскопа.

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Фото © Пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы

В российской столице 22-летняя девушка проглотила зубную щётку, которой пыталась протолкнуть застрявший кусок колбасы. Об этом сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы.

Отмечается, что инцидент произошёл дома во время семейного ужина. Девушка почувствовала, что в горле застрял кусок пищи, она решила избавиться от него в ванной комнате, протолкнув щёткой. Однако в тот момент, когда щётка упёрлась в кусок колбасы, девушка нечаянно вдохнула и проглотила предмет вместе с едой. Она немедленно позвала на помощь родных, которые и вызвали скорую помощь.

Фото © Пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы

Девушку госпитализировали в Боткинскую больницу, где врачи для извлечения инородного тела сделали петлю и достали его с помощью эндоскопа. Операция длилась около часа.

В данный момент девушка уже находится дома, ей порекомендовали ближайшее время наблюдаться у хирурга поликлиники, к которой она прикреплена.

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