В Москве девушка проглотила зубную щётку, пытаясь протолкнуть кусок колбасы

В российской столице 22-летняя девушка проглотила зубную щётку, которой пыталась протолкнуть застрявший кусок колбасы. Об этом сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы.
Отмечается, что инцидент произошёл дома во время семейного ужина. Девушка почувствовала, что в горле застрял кусок пищи, она решила избавиться от него в ванной комнате, протолкнув щёткой. Однако в тот момент, когда щётка упёрлась в кусок колбасы, девушка нечаянно вдохнула и проглотила предмет вместе с едой. Она немедленно позвала на помощь родных, которые и вызвали скорую помощь.
Девушку госпитализировали в Боткинскую больницу, где врачи для извлечения инородного тела сделали петлю и достали его с помощью эндоскопа. Операция длилась около часа.
В данный момент девушка уже находится дома, ей порекомендовали ближайшее время наблюдаться у хирурга поликлиники, к которой она прикреплена.