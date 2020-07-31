В Оренбурге чиновника из мэрии избили бейсбольными битами

В Оренбурге неизвестные в масках напали на председателя Комитета по управлению городским имуществом Дмитрия Цветкова и избили его бейсбольными битами. Преступление было совершено, когда чиновник выходил из автомобиля.
После нападения Цветков был доставлен в больницу, его состояние врачи оценивают как стабильное.
— Я повидал Дмитрия Александровича, он в сознании, нам удалось поговорить, — сообщил глава Оренбурга Владимир Ильиных.
Он отметил, что по факту нападения на Цветкова начато разбирательство. Администрация города готова оказать следователям необходимое содействие.
В Москве мужчина забил до смерти сожительницу бейсбольной битойОт полученных ранений в область головы женщина скончалась на месте преступления.
Ранее в Челябинске шестеро нетрезвых парней напали на местного депутата Александра Курочкина. Народного избранника, который сделал замечание шумной компании, тоже били бейсбольной битой. В результате у него оказалась порвана щека.