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В Оренбурге чиновника из мэрии избили бейсбольными битами

Пострадавшему потребовалась госпитализация.

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Дмитрий Цветков. Фото © Официальный портал Оренбурга

В Оренбурге неизвестные в масках напали на председателя Комитета по управлению городским имуществом Дмитрия Цветкова и избили его бейсбольными битами. Преступление было совершено, когда чиновник выходил из автомобиля.

После нападения Цветков был доставлен в больницу, его состояние врачи оценивают как стабильное.

Я повидал Дмитрия Александровича, он в сознании, нам удалось поговорить, — сообщил глава Оренбурга Владимир Ильиных.

Он отметил, что по факту нападения на Цветкова начато разбирательство. Администрация города готова оказать следователям необходимое содействие.

В Москве мужчина забил до смерти сожительницу бейсбольной битой

От полученных ранений в область головы женщина скончалась на месте преступления.

Ранее в Челябинске шестеро нетрезвых парней напали на местного депутата Александра Курочкина. Народного избранника, который сделал замечание шумной компании, тоже били бейсбольной битой. В результате у него оказалась порвана щека.

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