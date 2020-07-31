В Оренбурге чиновника из мэрии избили бейсбольными битами

В Оренбурге неизвестные в масках напали на председателя Комитета по управлению городским имуществом Дмитрия Цветкова и избили его бейсбольными битами. Преступление было совершено, когда чиновник выходил из автомобиля.

После нападения Цветков был доставлен в больницу, его состояние врачи оценивают как стабильное.

— Я повидал Дмитрия Александровича, он в сознании, нам удалось поговорить, — сообщил глава Оренбурга Владимир Ильиных.

Он отметил, что по факту нападения на Цветкова начато разбирательство. Администрация города готова оказать следователям необходимое содействие.