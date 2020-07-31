В Санкт-Петербурге зафиксировали две смерти от сочетания коронавируса и гриппа

В Санкт-Петербурге подтверждено два случая смерти пациентов от коронавирусной инфекции в сочетании с гриппом. Об этом рассказала доктор медицинских наук Маргарита Рыбакова.

По её словам, два инфекционных заболевания очень тяжелы для организма. Особенно это может проявиться в холодное время года — осенью и зимой, когда фиксируется подъём заболеваемости гриппом.

— У нас уже было два случая гриппа с коронавирусной инфекцией, — заявила главный внештатный специалист городского Комитета по здравоохранению по патологической анатомии в беседе с газетой "Петербургский дневник".

Рыбакова отметила, что введение ограничений в начале пандемии CoVID-19 было правильным. По словам специалиста, они обоснованы до тех пор, пока не будет вакцины, а у населения не появится коллективный иммунитет.