Путин обсудил с Совбезом задержание россиян в Белоруссии

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ задержание россиян в Белоруссии. Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в Москве рассчитывают на скорое прояснение всех обстоятельств инцидента.
— Была выражена надежда на то, что уже в ближайшее время в эту историю будет внесена ясность и безосновательно задержанные российские граждане будут освобождены, — добавил он.
Кремль — о задержании россиян в Белоруссии: Это не совсем укладывается в параметры союзнических отношенийДмитрий Песков рассказал, что в Москве обеспокоены тем, что к задержанным до сих пор не пустили российских консулов.
На совещании также обсуждались вопросы социально-экономической внутрироссийской повестки дня.
Напомним, 29 июля белорусские власти сообщили о задержании 33 россиян. В Минске заявили, что все они сотрудники частной военной компании и их подозревают в подготовке массовых беспорядков в стране. Позже в МИД РФ заявили, что эти граждане — сотрудники ЧОП — следовали транзитом в Стамбул и у них на руках были соответствующие авиабилеты.