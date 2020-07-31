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Путин обсудил с Совбезом задержание россиян в Белоруссии

Совещание состоялось в режиме видеоконференции.

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Фото © ТАСС / Никольский Алексей

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ задержание россиян в Белоруссии. Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в Москве рассчитывают на скорое прояснение всех обстоятельств инцидента.

Была выражена надежда на то, что уже в ближайшее время в эту историю будет внесена ясность и безосновательно задержанные российские граждане будут освобождены, — добавил он.

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Дмитрий Песков рассказал, что в Москве обеспокоены тем, что к задержанным до сих пор не пустили российских консулов.

На совещании также обсуждались вопросы социально-экономической внутрироссийской повестки дня.

Напомним, 29 июля белорусские власти сообщили о задержании 33 россиян. В Минске заявили, что все они сотрудники частной военной компании и их подозревают в подготовке массовых беспорядков в стране. Позже в МИД РФ заявили, что эти граждане — сотрудники ЧОП — следовали транзитом в Стамбул и у них на руках были соответствующие авиабилеты.

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