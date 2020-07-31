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В мире опять поставлен рекорд по приросту случаев коронавируса за сутки

Количество летальных исходов, связанных с инфекцией, за 24 часа увеличилось почти на семь тысяч.

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Фото © EPA / TASS

Число выявленных случаев заражения CoViD-19 за последние сутки составило 292 527, это максимальный прирост за всё время с начала пандемии, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

За прошедшие 24 часа скончалось 6812 пациентов. По данным ВОЗ, в мире было зарегистрировано 17 106 007 случаев заражения коронавирусом, общее число летальных исходов — 668 910.

По числу заразившихся инфекцией лидирует Северная Америка — 8 152 173 человека, из которых в США — 4 388 566 пациентов.

В Санкт-Петербурге зафиксировали две смерти от сочетания коронавируса и гриппа

Для организма сразу две вирусные инфекции — это большой удар.

Напомним, победить коронавирус смогли уже 10 миллионов землян. Инфекция унесла жизни почти 700 тысяч человек, что сопоставимо с населением большого города.

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