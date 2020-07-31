В мире опять поставлен рекорд по приросту случаев коронавируса за сутки

Число выявленных случаев заражения CoViD-19 за последние сутки составило 292 527, это максимальный прирост за всё время с начала пандемии, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

За прошедшие 24 часа скончалось 6812 пациентов. По данным ВОЗ, в мире было зарегистрировано 17 106 007 случаев заражения коронавирусом, общее число летальных исходов — 668 910.

There were 292,527 new Covid-19 cases reported to the World Health Organization in the last 24 hours, more than in any other day https://t.co/9gEYfalm9L pic.twitter.com/wsME5TFxZc — CNN Breaking News (@cnnbrk) July 31, 2020

По числу заразившихся инфекцией лидирует Северная Америка — 8 152 173 человека, из которых в США — 4 388 566 пациентов.