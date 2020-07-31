"Никогда не перейду в "Спартак". Кокорин наплевал на принципы ради больших денег

Говорят, что после тюрьмы сложно найти работу? Забудьте! Александр Кокорин доказывает обратное. После отбывания срока в колонии за хулиганство 29-летний футболист стал буквально самым востребованным игроком на российском рынке. Если его друг Павел Мамаев тихо и без лишнего шума нашёл себе новое пристанище в "Ростове", то вокруг фигуры Кокорина уже несколько месяцев бушует настоящая драма. Сначала — о взаимоотношениях с "Зенитом", потом — ссылка в "Сочи". И вот теперь новый виток этой истории — переход в "Спартак".
Лайф спросил Кокорина о переходе в "Спартак". Видео © LShot.
Кокорин не скрывал своего недовольства из-за перехода в "Сочи": тусить в провинции столичному гуляке совершенно не хотелось даже полгода. Тем более после длительного заточения хотелось расширения горизонтов. Но большие боссы решили, что южная ссылка для футболиста будет полезной, и даже праведный гнев Сергея Семака ни к чему в итоге не привёл.
Семак пошёл войной на "Газпром" и может лишиться работы. Всё из-за КокоринаСитуация вокруг Александра Кокорина и его перехода в "Сочи" становится всё запутаннее. Ещё утром он уже был объявлен игроком южного клуба, а тем же вечером вывел "Зенит" на поле в качестве капитана. Как выяснилось, главный тренер питерского клуба Сергей Семак был не в курсе планов руководства отдать Кокорина в аренду. Что вообще происходит в "Зените"?
Сегодня, 31 июля, официально заканчивается и срок аренды Кокорина в "Сочи", и срок его контракта с "Зенитом". Поскольку в Питере футболист по-прежнему остаётся персоной нон-грата, казалось, что он подпишет полноценное соглашение с черноморской командой, однако не тут-то было. За нападающим, забившим семь голов в десяти матчах за "Сочи" (два с пенальти, а три — пацанам из "Ростова", но кому какая разница), выстроилась целая очередь из московских клубов. Среди претендентов на игрока называли более или менее родные для него "Динамо" и "Локомотив" и совсем уж чужеродный "Спартак". Но в итоге Кокорин оказался именно в стане красно-белых. Ирония судьбы или магия денег — решайте сами.
На сегодняшний день, согласно информации инсайдеров, расклад такой: Кокорин уже подписал контракт со "Спартаком" на сумму свыше трёх миллионов евро за сезон. Официально о соглашении должно быть объявлено завтра, когда игрок станет свободным агентом. Сам переход, соответственно, москвичам обойдётся бесплатно, придётся потратиться только на зарплату. "Зенит" же не получит за нападающего ни копейки.
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Особенно в этом трансфере цепляет его мощнейшая история 20-летней обиды. Кокорин — воспитанник московского "Локомотива", в котором он провёл восемь лет на детском и юношеском уровнях. Александр с десяти лет жил вдали от родных в интернате красно-зелёных, феерил на первенствах спортивных школ Москвы и особенно любил забивать "Спартаку". Кокорина мотивировало не только желание стать крутым футболистом, но и обида на красно-белых, ведь они отказались принять мальчика в свою академию.
Кокорин в детстве. Фото © uznayvse.ru
Первый тренер Кокорина в родных Валуйках, что в Белгородской области, одновременно работал селекционером московского "Спартака" и отбирал талантливых пацанов для академии красно-белых. В заветный список попал и девятилетний Кокорин, который уехал за 750 с лишним километров от дома с мечтами играть за "Спартак". О просмотре юного футболиста теперь ходят легенды. Есть история про белую футболку, которую Кокорин то ли забыл на матч, то ли ему её не выдали. Есть версия и про человеческий фактор, который помешал мальчику пробиться в клуб. Но в итоге всё сводится к банальному бытовому фактору: "Спартак" не был готов предоставить жильё, а у "Локомотива" был собственный интернат.
Кокорин в составе "Динамо" в матче против "Спартака". Фото © ИТАР-ТАСС / Виталий Белоусов
Возможно, у этого сорвавшегося перехода были и объективные причины, но девятилетний мальчик едва ли будет руководствоваться здравым смыслом — тут чистые эмоции. У Кокорина осталась с детства обида на "Спартак", которая с развитием его карьеры в "Динамо" и "Зените" только росла.
Куда я никогда не перейду? Наверное, только в "Спартак". Но это с детства у меня на него обида, поэтому красно-белую футболку никогда не надену
Александр Кокорин
В матчах против "Спартака" Кокорин всегда был особенно мотивирован. В 2017 году "Зенит" уничтожил красно-белых со счётом 5:1, счёт в матче открыл как раз Александр. А после игры он запостил в "Инстаграм" первую часть очень обидной фанатской кричалки, за которую в своё время приходилось оправдываться Дмитрию Баринову.
Однако 20 лет и трёх миллионов евро в личном контракте, кажется, оказалось достаточно, чтобы забыть давние обиды и наконец осуществить детскую мечту.