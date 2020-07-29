Трансферная жара в РПЛ началась! Кокорин выбирает между "Спартаком" и "Локо", а Черышев отказал "Зениту"

Александр Кокорин

Нападающим "Зенита" Александром Кокориным, который выступал на правах аренды в "Сочи", интересуется сразу несколько клубов. Переговоры ведутся с "Динамо", "Спартаком" и "Локомотивом". И если бело-голубые сделали ему обычное предложение, которое вряд ли заинтересует форварда, то другие очень постарались. По информации "Чемпионата", "Спартак" готов дать Кокорину контракт на три года, а также намерен учесть все его финансовые пожелания (10 млн евро за три года).

Фото © ФК "Сочи"

"Локомотив", в свою очередь, предложил Кокорину ещё и подписной бонус в размере 4 млн евро. Это утверждает "Спорт-Экспресс". А может, его оставят в "Зените"? В общем, выбор у Александра большой и интересный. Посмотрим, что он выберет.

Изменения в "Зените"

Чемпион России вновь совершил трансферную бомбу. Клуб купил у "Ливерпуля" Деяна Ловрена. 31-летний защитник заменит капитана команды Бранислава Ивановича, который отказался от понижения зарплаты. Сербский футболист возвращается в Англию. Вероятнее всего, он станет игроком "Эвертона".

Деян Ловрен Возраст: 31 год Позиция: защитник Достижения: чемпион Англии (2019/20), победитель Лиги чемпионов (2018/19) Детали перехода: контракт с "Зенитом" на три года, сумма трансфера — 12 млн евро (по информации СМИ)

Много бурных обсуждений вызвал слух о переходе игрока "Валенсии" Дениса Черышева в "Зенит". Правда, герой ЧМ-2018 переезжать в Санкт-Петербург отказался. Он намерен доиграть в "Валенсии" до конца своего контракта, который истекает в 2022 году.

Покинули сине-бело-голубых сразу два "ветерана" Олег Шатов и Игорь Смольников. Оба игрока провели семь лет в "Зените". Смольников станет игроком "Краснодара", а Шатов — "Рубина".

Массовые расставания в "Динамо"

Столичный клуб распрощался сразу с семью футболистами. Причём некоторые из них были уже олицетворением клуба. Это Кирилл Панченко, Владимир Рыков, Роман Нойштедтер, Артур Юсупов, Оскар Хильемарк, Жоаозиньо и Антон Соснин. У всех у них истекают контракты, которые было решено не продлевать. Бело-голубые взяли курс на обновление команды.

О новых трансферах пока не объявили, но главные разговоры ведутся о покупке Даниила Фомина у "Уфы".

Будущее Глушакова

Ещё одним важным слухом стало возвращение Дениса Глушакова в "Спартак". Экс-капитан команды, по информации телеграм-канала Mash, просит зарплату в 1,5 миллиона евро в год. Решится ли на громкое возвращение Федун? Сам футболист "Ахмата" очень хочет вернуться в Москву.