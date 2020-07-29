Главный турнир Галактики — в России! Как фигуристы будут жить без серии Гран-при

Бронзовая медалистка Универсиады в Красноярске Станислава Константинова ужасно провела прошедший сезон. Она проиграла борьбу переходному возрасту и лишнему весу, не провела чисто ни одного турнира и вылетела из сборной России. В межсезонье она решилась на мощные перемены и ушла от тренера, с которым работала с самого детства. Стасе очень хочется стать лучшей версией себя и доказать всему миру, что она по-настоящему топовая фигуристка. Она уже восстановила все прыжки, набрала хорошую форму, но вот программы так и не тренирует — ведь на горизонте не видно турниров, а без них это бессмысленно.

— Все элементы она исполняет, но теперь надо их гармонично внедрить в произвольную программу и в ней сделать стабильно. Сами программы практически поставлены, Мартин Даженэ работает с ней, остались какие-то детали. Выкатывать всю программу пока нет смысла, потому что мы не знаем, для чего катать. Никто не понимает, когда будут ближайшие соревнования, — сетует тренер академии "Ангелы Плющенко" Александр Волков.

И в такой же ситуации, как и Константинова, находятся все российские фигуристы. В перерывах между тренировками кто-то отдыхает в Крыму, кто-то играет в гольф. А что ещё делать, если готовиться толком не к чему? Обычно сезон стартует в сентябре. И в данный период должна начинаться самая активная фаза подготовки — оттачивание до идеала новых программ к контрольным прокатам сборной России. Но сейчас в расписании на сайте Федерации фигурного катания на коньках России числится только апрель, да и то с грустной отметкой "отменены" возле каждого соревнования.

Скриншот © Официальный сайт ФФККР

Поэтому сейчас все фигуристы будто в вакууме. Да, им разрешили тренироваться на спортивных базах. Но ради чего? В спорте всегда есть цели: долгоиграющие или на ближайший турнир. А сейчас получается так, что ближайшего турнира просто нет.

Мы столько не катались, потихоньку входим в форму. Было бы странно сейчас стабильно выполнять все элементы. Потому что потом пошёл бы какой-нибудь спад. Когда не нужно это. Сейчас тяжелее, чем обычно, потому что я люблю ясность. Когда я знаю, к чему готовлюсь. Поэтому есть сейчас какое-то помутнение в разуме Елизавета Туктамышева Чемпионка мира и Европы

Ещё большее опасение за судьбу будущих турниров наводит решение международной федерации об отмене юниорской серии Гран-при. ISU принял во внимание всё ещё непростую ситуацию с коронавирусом в мире. Количество заболевающих всё ещё большое, а границы по большей части закрыты. Некоторые страны, например Япония, и вовсе выступили с заявлением, что своих спортсменов никуда отпускать не будут. Конечно, все эти меры принимаются ради безопасности, но будущее турниров от этого понятнее не становится. Скорее всего, та же участь может постичь и взрослую серию, которая обычно приковывает к себе все взгляды в первой половине сезона.

Мы сейчас можем рассуждать о чём угодно, но даже не знаем, что будет завтра. Точно так же могут отменить и взрослый Гран-при, и чемпионат мира. Не знаю, как ISU будет выходить из этой ситуации. Наверное, найдут какой-то компромисс Мария Бутырская Чемпионка мира

Юниорская серия Гран-при обычно проходит с сентября по октябрь. В октябре же как раз начинается взрослая. Вероятность того, что её отменят или перенесут, очень велика, всё решится 3 августа. Но что же тогда делать топовым спортсменам? На помощь приходит главный турнир в истории Галактики — Кубок России!

В России спортивные соревнования уже вовсю идут: футбольный сезон уже доиграли и готовятся начать новый. Так что этапы Кубка России тоже определённо должны состояться. Другое дело, что обычно этот турнир не вызывает большого интереса, ведь в нём принимают участие, как правило, те, кто не смог достойно выступить на международных соревнованиях. Таким образом, он служит отбором на чемпионат России — один из самых конкурентных мировых турниров, если говорить о женском одиночном катании. Ведь ни в одной стране мира нет столько сильных фигуристок. Другое дело, что отбор существует лишь формально: суперзвёзд на него допускают и так. Но в сегодняшней ситуации за право поехать в суровый Челябинск придётся ещё и побороться!

Исключением стал прошлый сезон, когда в финале Кубка России две чемпионки мира, Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева, бились за право выступать на чемпионате мира. Похоже, что традиции таких баталий может поддержать и этот.

Посудите сами: международных турниров нет, а форму поддерживать нужно. Тем более если во второй половине сезона эпидемиологическая ситуация позволит ISU проводить соревнования. В такой ситуации Кубок России — лучшее решение. Только представьте: Медведева, Загитова, Косторная, Трусова, Щербакова, Туктамышева, Константинова, Самодурова... Боже, да это же действительно турнир мечты!