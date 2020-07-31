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Московскому депутату Галяминой предъявлено обвинение по делу об участии в несанкционированных акциях

Свою вину она не признаёт.

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Юлия Галямина. Фото © ТАСС / Александр Щербак

Муниципальному депутату Тимирязевского района Москвы Юлии Галяминой предъявили обвинение по делу о неоднократном участии в несанкционированных акциях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на её адвоката Михаила Бирюкова.

Вину моя подзащитная не признала, — отметил юрист.

Галямина также сообщила, что на её подмосковной даче прошли обыски, в ходе которых была изъята оргтехника. Депутату может грозить до пяти лет лишения свободы.

Суд отменил приговор участнику несанкционированного протеста Константину Котову

Дело активиста, не раз нарушавшего правила проведения митингов в столице, отправили на пересмотр.

Ранее в квартире Галяминой прошли обыски по делу ЮКОСа.

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