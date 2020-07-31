Московскому депутату Галяминой предъявлено обвинение по делу об участии в несанкционированных акциях

Муниципальному депутату Тимирязевского района Москвы Юлии Галяминой предъявили обвинение по делу о неоднократном участии в несанкционированных акциях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на её адвоката Михаила Бирюкова.

Галямина также сообщила, что на её подмосковной даче прошли обыски, в ходе которых была изъята оргтехника. Депутату может грозить до пяти лет лишения свободы.