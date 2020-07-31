Коллеги Гармаша назвали катастрофой решение актёра покинуть "Современник"

Уход Сергея Гармаша из "Современника" — это катастрофа. Такое мнение высказали его коллеги Александр Хованский и Дмитрий Смолев.
— Это чудовищно и неожиданно. Это трагедия для меня и катастрофа для театра. Это шок, — приводит слова Хованского РБК.
Смолев же отметил, что Гармаш был "кирпичом" для театра.
— Думаю, все как один скажут, что это значимый человек, "кирпич" для театра, — отметил он.
Открытое письмо Гармаша в "Фейсбуке" опубликовал ректор ГИТИСа Григорий Заславский. В нём артист уточнил, что принял это решение из-за политики нового руководства, а ситуацию внутри труппы он назвал чудовищной.
— Мне тяжело далось решение уйти из театра. Я прожил здесь счастливых 36 лет. Это мой дом, оставлять который для меня тяжело и больно, — уточнил Гармаш.
Найти вторую Волчек невозможно. Гармаш не станет играть в другом театре после ухода из "Современника"Актёр в основном снимается в кино.
По его словам, за раскол внутри труппы ответственен новый худрук театра Виктор Рыжаков. Актёр уточнил, что доиграет объявленные спектакли в сентябре и затем покинет труппу.
Напомним, о решении актёра стало известно сегодня. По словам Гармаша, в культурном учреждении сейчас "идёт расправа над людьми, прекрасными профессионалами".