Найти вторую Волчек невозможно. Гармаш не станет играть в другом театре после ухода из "Современника"

Народный артист России Сергей Гармаш не планирует играть в другом театре после ухода из "Современника". Об этом его представитель Олег Будрин сообщил изданию "Подъём".

Он отметил, что многие актёры и без театра чувствуют себя неплохо, напомнив, что у Гармаша — "всесоюзное имя".

— Театр, конечно, ему нужен, но он в основном снимается в кино. Понятно, что найти вторую Галину Борисовну [Волчек] невозможно, — пояснил представитель артиста.