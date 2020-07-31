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Задержан организатор автобусного рейса, во время которого в Крыму погибло девять человек

Маршрутка на большой скорости столкнулась с грузовиком посреди дороги.

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Фото © ГУ МЧС России по Республике Крым

Задержан организатор рейса, во время которого сегодня в Крыму погибло девять человек. Он подозревается в нарушении правил безопасности перевозки людей. Об этом сообщили в СК РФ.

Грузовик посреди дороги. СКР показал видео с места страшной аварии в Крыму

При столкновении маршрутки с фурой погибло девять человек, включая водителя.

В связи с этим данное лицо задержано в порядке ст. 91 УПК РФ ["Основания задержания подозреваемого"], следствие планирует выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения, — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, страшное ДТП произошло сегодня в пять часов утра на трассе "Таврида" в Крыму. По предварительным данным, водитель микроавтобуса, в котором находилось 18 пассажиров, уснул за рулём и влетел в грузовик в попутной полосе движения. Выяснилось, что водитель недавно устроился на работу, а этот рейс был для него одним из первых после стажировки. Лайф публиковал фото с места аварии.

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