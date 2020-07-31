Задержан организатор автобусного рейса, во время которого в Крыму погибло девять человек

Задержан организатор рейса, во время которого сегодня в Крыму погибло девять человек. Он подозревается в нарушении правил безопасности перевозки людей. Об этом сообщили в СК РФ.

— В связи с этим данное лицо задержано в порядке ст. 91 УПК РФ ["Основания задержания подозреваемого"], следствие планирует выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения, — говорится в сообщении ведомства.