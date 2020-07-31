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СКР показал видео из алтайской турбазы, где обнаружили мёртвой целую семью

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

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Следственный комитет опубликовал видео из номера туристической базы на Алтае, где сегодня обнаружили мёртвой целую семью из четырёх человек. Следователи провели осмотр места происшествия с использованием специальных средств. В ближайшее время будет установлена причина смерти отдыхающих.

Из-за запаха вызывали ассенизаторов. Лайф узнал, как обнаружили тела четырёх человек на алтайской турбазе

Двое из погибших были найдены без одежды.

Как ранее сообщал Лайф, тела четырёх человек, в том числе двух детей, в закрытом номере обнаружили сотрудники гостиницы. Туристы не выходили из номера несколько дней и не отвечали на звонки, когда срок их аренды подошёл к концу. Ни у кого из погибших не было видимых следов насилия. Одной из рабочих версий является отравление. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

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