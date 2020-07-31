СКР показал видео из алтайской турбазы, где обнаружили мёртвой целую семью

Следственный комитет опубликовал видео из номера туристической базы на Алтае, где сегодня обнаружили мёртвой целую семью из четырёх человек. Следователи провели осмотр места происшествия с использованием специальных средств. В ближайшее время будет установлена причина смерти отдыхающих.

Как ранее сообщал Лайф, тела четырёх человек, в том числе двух детей, в закрытом номере обнаружили сотрудники гостиницы. Туристы не выходили из номера несколько дней и не отвечали на звонки, когда срок их аренды подошёл к концу. Ни у кого из погибших не было видимых следов насилия. Одной из рабочих версий является отравление. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц.