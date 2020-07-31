Скоростной поезд потерпел крушение в Португалии. Два человека погибли, 50 пострадали

Portugal : On signale un accident de train à grande vitesse au Portugal qui aurait fait 1 mort et 50 blessées pic.twitter.com/YIvPXpyhTM— Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) July 31, 2020
Десятки человек пострадали при крушении в Португалии высокоскоростного поезда Alfa Pendular. По предварительным данным, следовавший из Лиссабона в Порто пассажирский состав столкнулся на рельсах с ремонтной техникой.
Крушение произошло в городе Сура. Всего в поезде находилось 280 пассажиров. Согласно информации телеканала SIC, погибло как минимум два человека, пострадало около 50. Ещё три человека, включая машиниста, оказались заперты внутри покорёженных вагонов.
В США авария поезда прямо посреди моста превратилась в масштабное фаер-шоу — видеоПришлось привлекать десятки пожарных. К счастью, никто не пострадал.
Ранее в районе чешского города Чески-Брод пассажирский поезд врезался в стоявший товарный состав, в результате чего погиб один человек и ещё 35 пострадали.