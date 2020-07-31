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Скоростной поезд потерпел крушение в Португалии. Два человека погибли, 50 пострадали

Ещё три человека, включая машиниста, оказались заперты в покорёженных вагонах.

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Десятки человек пострадали при крушении в Португалии высокоскоростного поезда Alfa Pendular. По предварительным данным, следовавший из Лиссабона в Порто пассажирский состав столкнулся на рельсах с ремонтной техникой.

Фото © expresso.pt

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Крушение произошло в городе Сура. Всего в поезде находилось 280 пассажиров. Согласно информации телеканала SIC, погибло как минимум два человека, пострадало около 50. Ещё три человека, включая машиниста, оказались заперты внутри покорёженных вагонов.

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Пришлось привлекать десятки пожарных. К счастью, никто не пострадал.

Ранее в районе чешского города Чески-Брод пассажирский поезд врезался в стоявший товарный состав, в результате чего погиб один человек и ещё 35 пострадали.

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