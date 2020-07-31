Путин подписал закон об учреждении нового дня памяти

9 октября в России объявлено днём памяти военных сражений на Кавказе в годы Великой Отечественной войны. Соответствующий документ сегодня подписал президент России Владимир Путин.

Официально название праздника звучит как День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ (1943 год). Текст Федерального закона опубликован на портале правовой информации РФ.

Он положен один раз в год гражданам старше 40 лет.

Путин подписал закон о выходном дне для диспансеризации Он положен один раз в год гражданам старше 40 лет.

Битва за Кавказ длилась более 440 дней с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года. Она завершилась контрнаступлением советских солдат на Кубани и оттеснением фашистских войск в Крым. Потери Советского Союза составили 344 тысячи человек, Германия потеряла более 280 тысяч.