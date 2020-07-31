"Протон-М" в рекордно длинном полёте успешно вывел на орбиту два спутника

Телекоммуникационные спутники "Экспресс-80" и "Экспресс-103" успешно отделились от разгонного блока "Бриз-М" в рекордном по длительности полёте ракеты-носителя "Протон-М". Как сообщили в "Роскосмосе", оба спутника приняты на управление заказчиком запуска.

В госкорпорации уточнили, что активный участок полёта "Протона" продолжался в течение 587 секунд. После орбитальный блок вывели на суборбитальную траекторию.

— Срок довыведения спутника "Экспресс-80" составляет не более 152 суток, а "Экспресс-103" — не более 160 суток, — сказано в пресс-релизе "Роскосмоса".

Выведенные на орбиту спутники должны будут работать не менее 15 лет. Они обеспечат услуги фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания и высокоскоростного доступа в Интернет. В режим эксплуатации они выйдут зимой 2021 года.