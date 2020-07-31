Россиян обязали заполнять анкету на портале госуслуг перед возвращением на родину

Россияне, возвращающиеся на родину из других стран, должны будут заполнять специальную анкету на сайте госуслуг. Соответствующее постановление, подписанное главным санитарным врачом РФ и главой Роспотребнадзора Анной Поповой, опубликовано на портале правовой информации.
— Гражданам РФ, прибывающим на территорию РФ воздушным транспортом (за исключением членов экипажа воздушного судна, осуществляющего воздушную перевозку) <...> обеспечить заполнение на Едином портале государственных и муниципальных услуг <...> анкеты для прибывающего в РФ, — говорится в документе.
Анкеты и даже 14-дневная изоляция. Россиянам рассказали правила поездок за границуНа борт самолёта граждане смогут попасть лишь после того, как у них измерят температуру.
Форму необходимо заполнить не позднее регистрации на рейс. Рекомендуется же делать это при покупке билетов на самолёт. А граждане других стран, вылетающих в Россию, должны будут иметь при себе отрицательный результат теста на коронавирус, полученный не позднее 72 часов до полёта. Этот документ должен быть у пассажира уже при посадке на рейс.
Ранее Лайф сообщал о том, что Австрия сняла ограничения на международное авиасообщение, но ввела ограничения на въезд из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. В перечень таких стран вошла Россия. Теперь для того, чтобы попасть в Австрию, россиянам придётся предъявить отрицательный тест на коронавирус и пройти 10-дневный карантин.