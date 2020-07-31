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Россиян обязали заполнять анкету на портале госуслуг перед возвращением на родину

Иностранцам же придётся предоставить отрицательный тест на CoViD-19

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Фото © Pixabay

Россияне, возвращающиеся на родину из других стран, должны будут заполнять специальную анкету на сайте госуслуг. Соответствующее постановление, подписанное главным санитарным врачом РФ и главой Роспотребнадзора Анной Поповой, опубликовано на портале правовой информации.

Гражданам РФ, прибывающим на территорию РФ воздушным транспортом (за исключением членов экипажа воздушного судна, осуществляющего воздушную перевозку) <...> обеспечить заполнение на Едином портале государственных и муниципальных услуг <...> анкеты для прибывающего в РФ, — говорится в документе.

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На борт самолёта граждане смогут попасть лишь после того, как у них измерят температуру.

Форму необходимо заполнить не позднее регистрации на рейс. Рекомендуется же делать это при покупке билетов на самолёт. А граждане других стран, вылетающих в Россию, должны будут иметь при себе отрицательный результат теста на коронавирус, полученный не позднее 72 часов до полёта. Этот документ должен быть у пассажира уже при посадке на рейс.

Ранее Лайф сообщал о том, что Австрия сняла ограничения на международное авиасообщение, но ввела ограничения на въезд из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. В перечень таких стран вошла Россия. Теперь для того, чтобы попасть в Австрию, россиянам придётся предъявить отрицательный тест на коронавирус и пройти 10-дневный карантин.

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