Австрия открыла воздушные границы с Россией, но тут же ограничила въезд

С завтрашнего дня Австрия снимает запрет на авиасообщение с рядом стран, в том числе и с Россией. Однако завтра же вступает в силу новый запрет, согласно которому въезд в страну будет ограничен гражданам тех стран, где наблюдается сложная эпидемиологическая обстановка. В этот перечень включили и Россию.

Как сообщает ТАСС, всего в список попали 32 страны. Из них иностранцы не могут отправиться напрямую в Австрию. Это смогут сделать только её граждане, граждане других стран ЕС, стран Европейского экономического пространства и Швейцарии. Но им нужно будет предъявить отрицательный тест на CoViD-19 и пройти 10-дневный карантин.

Существует ещё один список — со странами, где благоприятная эпидемиологическая обстановка. Оттуда иностранцы уже могут отправиться в Австрию, предоставив там отрицательный тест на коронавирус и отбыв на карантине.