"Откликается на Лысый". Лайф проведал спасённого с дерева енота из Екатеринбурга

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Лысый енот по кличке Миша, которого в прошлом году спасли с дерева в Екатеринбурге, почти восстановил "шевелюру" и живёт у волонтёра Александры Малышкиной. Лайф побывал у девушки и узнал о состоянии её нового питомца.

— Он откликается на Лысый. На Мишу никогда особо не откликался, не знал, что его зовут Миша. Его снимали с дерева. Он сидел на высоте трёх- или четырёхэтажного дома. Его снимали удавкой и этой удавкой засовывали в мешок. В этом мешке мне его и передали, — вспоминает Александра.

По её словам, первые хозяева били енота. Именно из-за стресса Миша начал стремительно лысеть. Процесс облысения ускорился, когда вторая семья выбросила животное на улицу. Волонтёр говорит, что даже сейчас у енота заметны отклики пережитого. Иногда енот пугается без всяких причин и в ужасе убегает. Тем не менее Лысый за год привык к новой хозяйке и уже показывает ей свой непростой характер. Александра же тоже прикипела к зверьку и отдавать его не собирается — боится, что он снова начнёт лысеть от стресса.