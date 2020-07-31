"Сиди, собака, в углу". Житель Подмосковья пять часов избивал няню своего сына у него на глазах

Шокирующая история произошла несколько дней назад в подмосковной деревне Палицы. Там мужчина в течение пяти часов избивал няню своего четырёхлетнего сына у него же на глазах. Он сломал женщине руку, оставил множество ушибов и угрожал убить, но в итоге ей удалось убежать.

Как сообщает "Комсомольская правда", устроилась в семью пострадавшая недавно. На первый взгляд родители показались ей приятными людьми. У женщины была своя комната и достойная заработная плата. Однажды семья выехала на дачу. Пока родителей не было в доме, ребёнок играл с няней, баловался и кричал. В этот момент пришёл отец и с ходу начал избивать женщину.

Оказалось, что мужчина был пьян и подумал, что его ребёнку что-то подмешали, из-за чего он вёл себя слишком активно. Глава семейства потребовал показать сумку, где нашёл таблетки успокоительного. Их пострадавшая принимала после недавней смерти от пневмонии её сына. Увидев лекарства, тиран продолжил избивать женщину, параллельно оскорбляя её погибшего сына, родственников и её саму.

— Он встал из-за стола и стал меня колотить по голове, рукам, ногам. Я молила меня отпустить, но он заорал на меня: "Сиди, собака, в углу", а его маленький сын тут же повторил за отцом эту фразу, — вспоминает потерпевшая.

В перерывах между избиениями мужчина рассказывал, что сидел в тюрьме, якобы пытал и убивал людей и что сделает с ней то же самое. На протяжении всего времени в доме находились жена и её подруга, однако они решили не вмешиваться в происходящее. В итоге охранник дома вывел её из комнаты якобы за одеждой, но сам проводил на улицу и сказал: "Беги". Женщина пробежала километр до ближайшей остановки.

Позже врачи диагностировали у неё сотрясение мозга, перелом пальца, кисти и множество ушибов. Она уже обратилась в полицию, но боится самостоятельно контактировать с семьёй, хотя у них остались её документы и вещи. Правоохранители начали проверку и выяснили, что ранее глава семейства уже избивал супругу и даже её подруг, однако каждый раз ему сходило это с рук.