Житель Сочи избил сожительницу бутылкой по голове и отделался тремя сутками ареста

В Сочи мужчина избил свою сожительницу, в том числе ударил её по голове стеклянной бутылкой. Анастасию Истомину госпитализировали с открытой раной головы, сотрясением, а также многочисленными гематомами на лице и теле. Как выяснил Лайф, злоумышленник сейчас на свободе. Он отделался тремя сутками ареста за отказ проходить наркотическое освидетельствование.

Сожитель Анастасии на протяжении двух лет совместной жизни регулярно устраивал скандалы, безумно ревновал женщину. Несколько дней назад его недовольство отсутствием избранницы дома закончилось жестоким избиением. В тот момент она была на дне рождения у подруги, но мужчина не поверил ей.

Фото © VK / Анастасия Истомина

— Меня недавно выписали из больницы. Мне остаётся забрать вещи от него, он от меня вроде отстал, но непонятно — на какое время. Я написала заявление в полицию за побои и за то, что он разгромил мой магазин. При мне не употреблял наркотики, но знаю, что до наших отношений часто употреблял. Мне обещал, что не будет. Сейчас тоже говорит — не употреблял, а почему тогда отказался от освидетельствования, непонятно, — рассказала Лайфу Анастасия.

Она также поделилась, что физически чувствует себя терпимо. Больше её беспокоит эмоциональное состояние. По её словам, два года она терпела выходки мужчины, потому что была эмоционально привязана и не видела своей жизни без него.

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