Дегтярёв произвёл первое назначение в Правительстве Хабаровского края

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв произвёл первое назначение в правительстве региона. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Губерния".

— Я назначил своим решением министра финансов Валентина Ивановича Костюшина, — сказал врио главы региона.

Дегтярёв подчеркнул, что Костюшин — очень уважаемый, "очень толковый чиновник".

В пресс-службе Правительства Хабаровского края отметили, что на протяжении последних 16 лет Костюшин занимал пост замминистра финансов региона. Чиновник имеет два высших образования, он дипломированный инженер-механик и специалист по финансам. В июле он был в Москве, где сдал квалификационный экзамен на право занимать должность руководителя финансового органа субъекта России.