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Дегтярёв произвёл первое назначение в Правительстве Хабаровского края

Главой Минфина региона стал Валентин Костюшин.

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Михаил Дегтярёв. Фото © Вячеслав Реутов / Официальный сайт Хабаровского края

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв произвёл первое назначение в правительстве региона. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Губерния".

Я назначил своим решением министра финансов Валентина Ивановича Костюшина, — сказал врио главы региона.

Дегтярёв подчеркнул, что Костюшин — очень уважаемый, "очень толковый чиновник".

В пресс-службе Правительства Хабаровского края отметили, что на протяжении последних 16 лет Костюшин занимал пост замминистра финансов региона. Чиновник имеет два высших образования, он дипломированный инженер-механик и специалист по финансам. В июле он был в Москве, где сдал квалификационный экзамен на право занимать должность руководителя финансового органа субъекта России.

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Также он сообщил, что с момента приезда в регион занимался работой с документами.

Напомним, президент России Владимир Путин назначил врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва 20 июля. Экс-депутат Госдумы пообещал, что в его рабочем кабинете свет будет гореть "до поздней ночи". В беседе с Лайфом он признался в любви хабаровчанам и поделился первыми планами в новой должности. Также Дегтярёв сообщил, что не собирается конкурировать на выборах главы региона с подозреваемым в причастности к убийствам местных предпринимателей бывшим губернатором Сергеем Фургалом, если тот будет оправдан.

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Врио губернатора обошёл корпуса, осмотрел медпункт и пищеблок, а также пообщался с персоналом и вожатыми.

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