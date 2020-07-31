Дегтярёв произвёл первое назначение в Правительстве Хабаровского края

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв произвёл первое назначение в правительстве региона. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Губерния".
— Я назначил своим решением министра финансов Валентина Ивановича Костюшина, — сказал врио главы региона.
Дегтярёв подчеркнул, что Костюшин — очень уважаемый, "очень толковый чиновник".
В пресс-службе Правительства Хабаровского края отметили, что на протяжении последних 16 лет Костюшин занимал пост замминистра финансов региона. Чиновник имеет два высших образования, он дипломированный инженер-механик и специалист по финансам. В июле он был в Москве, где сдал квалификационный экзамен на право занимать должность руководителя финансового органа субъекта России.
"За секунду решился". Дегтярёв рассказал, как согласился возглавить Хабаровский крайТакже он сообщил, что с момента приезда в регион занимался работой с документами.
Напомним, президент России Владимир Путин назначил врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва 20 июля. Экс-депутат Госдумы пообещал, что в его рабочем кабинете свет будет гореть "до поздней ночи". В беседе с Лайфом он признался в любви хабаровчанам и поделился первыми планами в новой должности. Также Дегтярёв сообщил, что не собирается конкурировать на выборах главы региона с подозреваемым в причастности к убийствам местных предпринимателей бывшим губернатором Сергеем Фургалом, если тот будет оправдан.