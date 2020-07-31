Россия вновь оказалась на втором месте по объёмам добычи нефти

Россия в мае этого года вернулась на второе место в мире по объёму добываемой нефти. Первое по-прежнему осталось за Соединёнными Штатами. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные энергетических ведомств РФ, США и информации ОПЕК.

Лидером по уровню нефтедобычи Россия была до лета 2018 года. Затем на второе место её сместили Штаты, а в апреле этого года Саудовская Аравия отодвинула на третье место.

В мае же РФ добывала из недр около 9,4 миллиона баррелей в сутки. Саудовская Аравия — 8,479 миллиона баррелей.