Россия вновь оказалась на втором месте по объёмам добычи нефти

Россия в мае этого года вернулась на второе место в мире по объёму добываемой нефти. Первое по-прежнему осталось за Соединёнными Штатами. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные энергетических ведомств РФ, США и информации ОПЕК.
Трамп поблагодарил Россию и страны ОПЕК за сокращение объёмов добычи нефтиТакже американский лидер не преминул приписать себе заслуги по заключению сделки.
Лидером по уровню нефтедобычи Россия была до лета 2018 года. Затем на второе место её сместили Штаты, а в апреле этого года Саудовская Аравия отодвинула на третье место.
В мае же РФ добывала из недр около 9,4 миллиона баррелей в сутки. Саудовская Аравия — 8,479 миллиона баррелей.
Ранее аналитики рассказали, что стоимость нефти вскоре может вырасти до 150 долларов за баррель.