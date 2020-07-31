Издатель двух британских газет Евгений Лебедев станет пожизненным пэром и войдёт в палату парламента

Российский предприниматель и владелец компании Lebedev Holdings Евгений Лебедев станет пожизненным лордом и войдёт в верхнюю палату британского парламента. Его кандидатуру рекомендовал действующий премьер-министр страны Борис Джонсон.

Новый список членов палаты лордов, куда вошло ещё 35 человек, в том числе и младший брат премьера Джо Джонсон, бывшие министры финансов Филип Хэммонд и Кен Кларк, а также муж экс-премьера Терезы Мэй Филипп, одобрен королевой Елизаветой II. Сейчас палата состоит из 773 членов.

Лебедев станет членом независимой партии и не будет представлять конкретно ни одну из политических сил. Отмечается, что он состоит в хороших отношениях с Джонсоном.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу палаты лордов, новые пэры войдут в парламент с сентября после окончания летних каникул.