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Издатель двух британских газет Евгений Лебедев станет пожизненным пэром и войдёт в палату парламента

Помимо него членами палаты лордов станет ещё 35 человек.

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Евгений Лебедев. Фото © ТАСС / Виталий Белоусов

Российский предприниматель и владелец компании Lebedev Holdings Евгений Лебедев станет пожизненным лордом и войдёт в верхнюю палату британского парламента. Его кандидатуру рекомендовал действующий премьер-министр страны Борис Джонсон.

Новый список членов палаты лордов, куда вошло ещё 35 человек, в том числе и младший брат премьера Джо Джонсон, бывшие министры финансов Филип Хэммонд и Кен Кларк, а также муж экс-премьера Терезы Мэй Филипп, одобрен королевой Елизаветой II. Сейчас палата состоит из 773 членов.

Лебедев станет членом независимой партии и не будет представлять конкретно ни одну из политических сил. Отмечается, что он состоит в хороших отношениях с Джонсоном.

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С инициативой не согласились большинство пэров и в итоге по решению 354 человек она была отклонена.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу палаты лордов, новые пэры войдут в парламент с сентября после окончания летних каникул.

Компания Lebedev Holdings выпускает две известные британские газеты — The Independent и Evening Standard. Отец бизнесмена Александр Лебедев приобрёл издания в 2009–2010 годах за символический один фунт стерлингов.

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