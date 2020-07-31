Трамп заявил о желании США заключить с Россией новое "ядерное" соглашение

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон был бы рад заключить с Москвой новое соглашение в сфере ядерного нераспространения.
— Мы работаем сейчас с Россией над соглашением в сфере нераспространения, ядерного нераспространения. Если мы выработаем нечто подобное, то это было бы отлично, — сказал глава Белого дома на выступлении в Тампе.
При этом никаких подробностей переговоров американский лидер не привёл. Не исключено, что он имел в виду консультации между странами о судьбе СНВ-3, срок действия которого истекает в начале 2021 года.
В Китае назвали условие присоединения к переговорам США и России по СНВ-3Однако в Поднебесной понимают, что США не примут его.
Напомним, Россия неоднократно призывала США продлить соглашение, но в Вашингтоне не спешат делать этого, в то время как РФ готова подписать договор в любой момент. Президент США Дональд Трамп уже заявлял, что хочет "ядерного пакта" с Россией, однако Соединённые Штаты выдвинули условия, на которых он будет заключён, а именно присутствие Китая и включение оружейных систем, разрабатываемых в настоящий момент.