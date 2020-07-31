Трамп заявил о желании США заключить с Россией новое "ядерное" соглашение

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон был бы рад заключить с Москвой новое соглашение в сфере ядерного нераспространения.

— Мы работаем сейчас с Россией над соглашением в сфере нераспространения, ядерного нераспространения. Если мы выработаем нечто подобное, то это было бы отлично, — сказал глава Белого дома на выступлении в Тампе.

При этом никаких подробностей переговоров американский лидер не привёл. Не исключено, что он имел в виду консультации между странами о судьбе СНВ-3, срок действия которого истекает в начале 2021 года.