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При столкновении двух самолётов на Аляске погибло семь человек, включая американского политика

Шесть из них скончались на месте, один умер по дороге в больницу.

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Фото © KTUU

Неподалёку от аэропорта города Солдотна на Аляске столкнулось два легкомоторных самолёта. В результате происшествия погибло семь человек, включая местного депутата Гарри Кноппа. Об этом сообщает телеканал KTUU.

По данным Федерального управления гражданской авиации (ФАУ), воздушные суда Havilland DHC-2 Beaver и Piper Aztec столкнулись примерно в трёх километрах северо-восточнее аэродрома в 8:30 по местному времени (19:00 мск).

В США легкомоторный самолёт рухнул на жилые дома и загорелся — видео

На борту находилось шесть человек.

Губернатор Аляски Майк Данливи выразил соболезнования супруге и семьям погибших. ФАУ совместно с Национальным советом по безопасности на транспорте ведёт расследование крушения.

Ранее Лайф сообщал, что при падении самолёта на жилой дом в Германии погибло три человека.

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