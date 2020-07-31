При столкновении двух самолётов на Аляске погибло семь человек, включая американского политика

Неподалёку от аэропорта города Солдотна на Аляске столкнулось два легкомоторных самолёта. В результате происшествия погибло семь человек, включая местного депутата Гарри Кноппа. Об этом сообщает телеканал KTUU.

По данным Федерального управления гражданской авиации (ФАУ), воздушные суда Havilland DHC-2 Beaver и Piper Aztec столкнулись примерно в трёх километрах северо-восточнее аэродрома в 8:30 по местному времени (19:00 мск).

Губернатор Аляски Майк Данливи выразил соболезнования супруге и семьям погибших. ФАУ совместно с Национальным советом по безопасности на транспорте ведёт расследование крушения.