В Приморье мужчина с ребёнком на руках угрожал взорвать газовый баллон

В Приморском крае местный житель, держа на руках своего маленького ребёнка, угрожал поджечь баллон на площадке с газовым оборудованием. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

Отмечается, что на место прибыли сотрудники полиции, которые после переговоров уговорили мужчину отказаться от поджога. После этого он был задержан. По данным правоохранителей, нарушителем оказался 23-летний ранее судимый житель посёлка Липовцы.

Младенца передали матери — 32-летней сожительнице мужчины. Позже ребёнка доставили в больницу для реабилитации на время разбирательства.

В МВД также отметили, что в семье есть ещё трое детей, сейчас решается вопрос об их передаче в социальное учреждение.