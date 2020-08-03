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В Приморье мужчина с ребёнком на руках угрожал взорвать газовый баллон

Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

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Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

В Приморском крае местный житель, держа на руках своего маленького ребёнка, угрожал поджечь баллон на площадке с газовым оборудованием. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

Отмечается, что на место прибыли сотрудники полиции, которые после переговоров уговорили мужчину отказаться от поджога. После этого он был задержан. По данным правоохранителей, нарушителем оказался 23-летний ранее судимый житель посёлка Липовцы.

Младенца передали матери — 32-летней сожительнице мужчины. Позже ребёнка доставили в больницу для реабилитации на время разбирательства.

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Правоохранителям удалось выяснить, что между ними долгое время были неприязненные отношения.

В МВД также отметили, что в семье есть ещё трое детей, сейчас решается вопрос об их передаче в социальное учреждение.

В отношении арестованного мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью", теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

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