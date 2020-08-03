Более 300 человек эвакуировали из здания аэропорта Хабаровска из-за "минирования"

Более 300 человек эвакуировали из здания аэропорта Хабаровска после поступившей угрозы минирования. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Отмечается, что сообщение о заложенном в терминале внутренних перелётов взрывном устройстве поступило на электронную почту одного из сотрудников.
Аэропорт Южно-Сахалинска эвакуировали из-за "минирования"При этом никаких взрывных устройств обнаружено не было.
На месте работают оперативные службы. При этом пассажиры прибывших рейсов будут оставаться на борту лайнеров до окончания проверки.