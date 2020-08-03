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Более 300 человек эвакуировали из здания аэропорта Хабаровска из-за "минирования"

Прибывшие пассажиры будут находиться на борту самолётов до окончания проверки.

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Фото © Instagram / khvaero

Более 300 человек эвакуировали из здания аэропорта Хабаровска после поступившей угрозы минирования. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Отмечается, что сообщение о заложенном в терминале внутренних перелётов взрывном устройстве поступило на электронную почту одного из сотрудников.

Аэропорт Южно-Сахалинска эвакуировали из-за "минирования"

При этом никаких взрывных устройств обнаружено не было.

На месте работают оперативные службы. При этом пассажиры прибывших рейсов будут оставаться на борту лайнеров до окончания проверки.

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