В России запретили анонимно пополнять электронные кошельки

Жители России, которые пользуются электронными кошельками и другими аналогичными системами, с 3 августа не смогут вносить наличные средства на свои счета через платёжные терминалы и салоны сотовой связи.

Данное ограничение вводится в связи с вступлением в силу поправок в закон "О национальной платёжной системе". Теперь для пополнения онлайн-кошелька нужно будет идентифицироваться и привязать к нему банковский счёт.

Кроме того, эти поправки коснутся и транспортных карт в ряде российских регионов. В частности, в Липецкой и Ивановской областях, а также в Великом Новгороде транспортные карты больше нельзя самостоятельно пополнить наличными деньгами. Гражданам предлагают положить на них средства в отделениях банков, через банковский терминал или по платёжной ссылке.

Подобная ситуация сложилась и с картой "Стрелка", которую используют жители Подмосковья. А вот владельцев московской "Тройки" и петербургского "Подорожника" изменения не коснутся, потому что в этих городах денежные средства сначала поступают на счёт юридического лица, а уже потом — на конкретную карту. Иными словами, пассажир платит за услугу компании.