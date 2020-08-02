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У премьер-министра Косова выявили коронавирус

По его словам, ближайшие несколько недель он будет выполнять свои обязанности из дома.

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Фото © ТАСС / EPA

Премьер-министр Косова Авдулла Хоти сообщил, что заболел коронавирусной инфекцией. Об этом лидер самопровозглашённой республики написал на своей странице в "Фейсбуке".

Сегодня сдал тест на коронавирус, и результат оказался положительным. У меня нет симптомов, кроме небольшого кашля, — отметил Хоти.

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Он пожелал полного исцеления всем пациентам, подхватившим CoViD-19 .

По словам премьера, ближайшие несколько недель он будет изолироваться и выполнять свои обязанности из дома.

Напомним, сербский Автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в 2008 году. Не признали Косово более 60 мировых держав, в том числе Россия, Израиль, Индия и Китай, а также пять стран, входящих в Евросоюз.

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Теперь он сдаёт плазму, чтобы помочь другим пациентам.

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