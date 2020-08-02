У премьер-министра Косова выявили коронавирус

Премьер-министр Косова Авдулла Хоти сообщил, что заболел коронавирусной инфекцией. Об этом лидер самопровозглашённой республики написал на своей странице в "Фейсбуке".

— Сегодня сдал тест на коронавирус, и результат оказался положительным. У меня нет симптомов, кроме небольшого кашля, — отметил Хоти.

По словам премьера, ближайшие несколько недель он будет изолироваться и выполнять свои обязанности из дома.