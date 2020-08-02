В Минздраве Абхазии заявили, что медицина может "захлебнуться" после открытия границы с РФ

Министр здравоохранения Абхазии Алхас Конджария заявил, что вспышка коронавирусной инфекции среди местного населения и открытие границы с Россией может привести к тому, что медицина республики "захлебнётся". Об этом пишет "Спутник-Абхазия".

— У нас среди местного населения ещё до открытия границы произошла вспышка, и Гудаутская больница начинает заполняться, ежедневно мы выявляем порядка 8–10 пациентов и уже на этом этапе понимаем, что справиться с таким потоком больных будет крайне сложно. Прибавив же к нашему населению тех, кто приедет, мы просто "захлебнёмся" и не сможем оказать помощь ни нашим гражданам, ни кому-либо ещё, — отметил министр.

Кроме того, Конджария поведал, что ранее Координационный штаб обсуждал поэтапное открытие Абхазии для граждан других стран, при этом отмечая необходимость того, чтобы люди при пересечении границы предъявляли справки или ковид-паспорта.

— Для нас стало неожиданностью то, что открытие произошло так одномоментно, не был разработан ряд этапов, а граница просто полностью открылась, любой желающий сегодня может заехать, — подчеркнул министр здравоохранения.

Член оперштаба, депутат парламента Абхазии Алхас Джинджолия также заявил, что на границе по реке Псоу необходимо ввести ограничительные меры.