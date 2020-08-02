Рекомендации по мерам против пандемии в школах могут смягчить

Рекомендации по мерам против распространения новой коронавирусной инфекции в школах могут быть скорректированы в сторону смягчения. Это произойдёт в случае улучшения эпидемиологической обстановки, сообщает "Российская газета" со ссылкой на Роспотребнадзор.

В службе пояснили, что в рамках борьбы с пандемией будут предотвращать большие скопления детей. Так, учащиеся из разных классов не должны находиться друг с другом в одном помещении, в том числе в бассейне. Для того чтобы дети не толпились у дверей школы при проведении входного фильтра и термометрии, в образовательное учреждение должны быть открыты все входы.

Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что серьёзных опасений по поводу открытия школ в сентябре у властей нет. При этом он отметил, что во главе угла — здоровье детей, педагогов и родителей, потому будут приняты максимальные меры, чтобы обезопасить людей.