Украинские пограничники нашли у местных жителей 40 кг радиоактивной черники

Двое жителей Незалежной были задержаны на пути из радиоактивной зоны отчуждения Чернобыльской АЭС, сообщает Госпогранслужба Украины.
Доктор Комаровский развенчал миф о полезности черники для зренияОн подчеркнул, что препараты с содержанием этой ягоды не являются лекарством.
— Конфисковано порядка 40 килограммов радиоактивной черники, — пишет ведомство.
Отмечается, что показатели дозиметров при проверке были выше нормы в четыре раза. На двух местных жителей составили административный протокол о нарушении радиационной безопасности. Соответствующее уведомление было направлено в правоохранительные органы.
Ранее на одном из рынков Подмосковья была обнаружена партия черники с содержанием радиоактивного Цезия-137. Как говорят специалисты, Цезий-137 хорошо накапливается растениями и грибами, попадает в пищевые продукты.