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Украинские пограничники нашли у местных жителей 40 кг радиоактивной черники

Двое мужчин собирали её в районе ЧАЭС.

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Фото © Pixabay

Двое жителей Незалежной были задержаны на пути из радиоактивной зоны отчуждения Чернобыльской АЭС, сообщает Госпогранслужба Украины.

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Он подчеркнул, что препараты с содержанием этой ягоды не являются лекарством.

Конфисковано порядка 40 килограммов радиоактивной черники, — пишет ведомство.

Отмечается, что показатели дозиметров при проверке были выше нормы в четыре раза. На двух местных жителей составили административный протокол о нарушении радиационной безопасности. Соответствующее уведомление было направлено в правоохранительные органы.

Ранее на одном из рынков Подмосковья была обнаружена партия черники с содержанием радиоактивного Цезия-137. Как говорят специалисты, Цезий-137 хорошо накапливается растениями и грибами, попадает в пищевые продукты.

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