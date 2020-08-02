Украинские пограничники нашли у местных жителей 40 кг радиоактивной черники

Двое жителей Незалежной были задержаны на пути из радиоактивной зоны отчуждения Чернобыльской АЭС, сообщает Госпогранслужба Украины.

— Конфисковано порядка 40 килограммов радиоактивной черники, — пишет ведомство.

Отмечается, что показатели дозиметров при проверке были выше нормы в четыре раза. На двух местных жителей составили административный протокол о нарушении радиационной безопасности. Соответствующее уведомление было направлено в правоохранительные органы.