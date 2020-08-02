Смертник подорвал начинённый взрывчаткой автомобиль у ворот тюрьмы в Афганистане

Мощный взрыв прогремел у центральных ворот тюрьмы в городе Джелалабад в Афганистане. Начинённый взрывчаткой автомобиль подорвал смертник, уточняет TOLONews.
По словам пресс-секретаря губернатора провинции Нангархар, террористам удалось проникнуть на территорию пенитенциарного учреждения. По последним данным, взрыв унёс жизни двух человек, ещё 20 пострадали.
#Nangarhar: Co-ordinated Attack Ongoing in Jalalabad Prison— Dr N (@DrKNZlndn1) August 2, 2020
Atleast 1 killed, 12 injured till now
First VBIED Attack and then Attackers entered the Prison... pic.twitter.com/j3to3ihol5
#IEA just denied involvement into #Jalalabad attack #Nangarhar #Afghanistan pic.twitter.com/ndV2NUDPcD— Dr. Drexluddin Khan Spiveyzai (@RisboLensky) August 2, 2020
Представители террористической группировки "Талибан"* отвергли версию о своей причастности к нападению.
СМИ: В Афганистане прогремел взрыв возле базы спецназа, есть жертвыПо предварительным данным, террорист-смертник предпринял попытку нападения на объект в районе Риш-Хор.
* Организация запрещена в России решением Верховного суда.