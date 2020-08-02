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Смертник подорвал начинённый взрывчаткой автомобиль у ворот тюрьмы в Афганистане

Два человека погибли, ещё 20 пострадали.

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Фото © Twitter / TOLONews

Мощный взрыв прогремел у центральных ворот тюрьмы в городе Джелалабад в Афганистане. Начинённый взрывчаткой автомобиль подорвал смертник, уточняет TOLONews.

По словам пресс-секретаря губернатора провинции Нангархар, террористам удалось проникнуть на территорию пенитенциарного учреждения. По последним данным, взрыв унёс жизни двух человек, ещё 20 пострадали.

Представители террористической группировки "Талибан"* отвергли версию о своей причастности к нападению.

СМИ: В Афганистане прогремел взрыв возле базы спецназа, есть жертвы

По предварительным данным, террорист-смертник предпринял попытку нападения на объект в районе Риш-Хор.

* Организация запрещена в России решением Верховного суда.

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