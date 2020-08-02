Популярная песенка пчёлок из старой российской рекламы завоевала зарубежный TikTok — видео

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В социальной сети TikTok небывалую популярность приобрела песенка из российской рекламы сухих завтраков Meil Pops десятилетней давности. Иностранцы под музыку танцуют с хлебом и признаются ему в любви.

Такая путаница произошла из-за того, что название продукта похоже на испанскую фразу Mi Pan, что в переводе означает "мой хлеб". Зарубежные пользователи TikTok показывают под песенку, кто на что горазд, а американский поп-певец, автор песен и музыкальный продюсер Чарли Пут даже придумал новую аранжировку.

Российские пользователи в комментариях к видео тщетно пытаются объяснить иностранцам, что в песне речь идёт не о хлебе, но на них почти не обращают внимания.

Реклама с танцующими и поющими пчёлками появилась в России ещё в 2010 году, а оригинальная версия была создана французами в 2006 году. При переводе маркетологи из РФ лишь поменяли "бз-бз-бз" на "жу-жу-жу" и "хрум-хрум-хрум" на "ням-ням-ням", а остальной текст остался неизменным.