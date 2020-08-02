На западе Москвы во время земляных работ просела часть дороги — видео

Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

На западе Москвы на двух полосах просело дорожное полотно при проведении земляных работ. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на пресс-службу управления МВД России по городу.

Инцидент произошёл на проспекте Маршала Жукова возле дома № 3. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Как видно на кадрах с места случившегося, которые попали в распоряжение Лайфа, участок дороги перекрыт, также работают спасатели. Во время инцидента, к счастью, там не было проезжающих машин.

В пресс-службе Дептранса Москвы, в свою очередь, сообщили, что участок проспекта Маршала Жукова от улицы Демьяна Бедного до улицы 3-й Хорошёвской перекрыт, также временно изменены маршруты общественного транспорта.