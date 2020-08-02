В Твери спасли кота-путешественника, который проехал под капотом машины 40 километров

Бездомного котёнка спасли после того, как тот забрался под капот машины и, не успев выпрыгнуть, проехал 40 километров, сообщили в "Инициативной группе по защите животных Твери" в "Инстаграме".

— Бездомный котёнок забрался под капот и не успел выпрыгнуть, когда машина завелась. Так малыш проехался из Твери до Медного, — написали они.

Отмечается, что кота случайно заметил один из зоозащитников и инициировал операцию по спасению бездомного скитальца. Его в итоге отвезли обратно в Тверь. Причём везти пришлось в коробке из-под микрофона, так как переносок не нашлось.

— Котейка весь в блохах, в жутком стрессе и с носом цвета снега. Вероятно, анемия на фоне огромного количества блох, — пишут зоозащитники, но отмечают, что четвероногого отогрели и накормили, ему предстоит визит к ветеринару.