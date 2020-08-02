Власти Кубани назвали причину роста числа заразившихся коронавирусом в регионе

Рост числа пациентов с коронавирусной инфекцией на Кубани обусловлен пренебрежительным отношением к правилам индивидуальной защиты, которое демонстрируют местные жители и гости региона. Кроме того, большее число заразившихся регистрируется из-за увеличения количества лабораторных анализов, заявили в оперативном штабе Краснодарского края.

— После снятия практически всех ограничений люди стали активно встречаться, общаться, проводить совместные праздники. На таких мероприятиях социальная дистанция не соблюдается, часто маски не носятся, — пояснили специалисты.

В штабе отметили, что за прошедшие 24 часа в крае было проведено порядка 7800 тестов на наличие инфекции в организме. Их делают в том числе и в частных лабораториях.