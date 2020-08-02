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Попова раскрыла, как убить коронавирус

Специалист напомнила, что на поверхностях инфекция живёт до двух суток.

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Губительное воздействие на коронавирус способно оказать любое дезинфицирующее средство. Об этом в программе "Вести" на телеканале "Россия-1" рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Любой дезинфектант заданной концентрации для этого вируса губителен. То есть, чем бы мы ни протёрли, главное, чтобы дезифектантом обработали, — пояснила она.

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Врач напомнил, что риски при применении препаратов могут рассчитать лишь специалисты.

Руководитель федеральной службы отметила, что на поверхностях CoViD-19 живёт до 48 часов.

Напомним, общее число пациентов с коронавирусом в России превысило 850 тысяч. В мире с начала пандемии CoViD-19 было выявлено свыше 17,8 миллиона случаев заражения.

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