Попова раскрыла, как убить коронавирус

Губительное воздействие на коронавирус способно оказать любое дезинфицирующее средство. Об этом в программе "Вести" на телеканале "Россия-1" рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— Любой дезинфектант заданной концентрации для этого вируса губителен. То есть, чем бы мы ни протёрли, главное, чтобы дезифектантом обработали, — пояснила она.

Руководитель федеральной службы отметила, что на поверхностях CoViD-19 живёт до 48 часов.