Попова раскрыла, как убить коронавирус

Губительное воздействие на коронавирус способно оказать любое дезинфицирующее средство. Об этом в программе "Вести" на телеканале "Россия-1" рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
— Любой дезинфектант заданной концентрации для этого вируса губителен. То есть, чем бы мы ни протёрли, главное, чтобы дезифектантом обработали, — пояснила она.
Главный кардиолог Минздрава предупредил об опасности самолечения при коронавирусеВрач напомнил, что риски при применении препаратов могут рассчитать лишь специалисты.
Руководитель федеральной службы отметила, что на поверхностях CoViD-19 живёт до 48 часов.
Напомним, общее число пациентов с коронавирусом в России превысило 850 тысяч. В мире с начала пандемии CoViD-19 было выявлено свыше 17,8 миллиона случаев заражения.