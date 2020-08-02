Главный кардиолог Минздрава предупредил об опасности самолечения при коронавирусе

Коронавирус поражает внутреннюю оболочку капилляров, в результате в них образуются микротромбы. Медики назначают пациентам препараты-антикоагулянты, которые снижают риск тромбообразования. Применять их без соответствующей рекомендации врача нельзя, заявил в интервью "Комсомольской правде" академик РАН Сергей Бойцов.

Главный кардиолог Министерства здравоохранения России предупредил, что данные препараты повышают риск кровотечений. Только специалист может правильно рассчитать его, оценив несколько важных факторов — возраст пациента, уровень артериального давления, функции почек.

— Без назначения врача применять антикоагулянты нельзя ни в коем случае! — сказал Бойцов.

Он добавил, что самолечение антикоагулянтами может привести к фатальному желудочно-кишечному кровотечению и кровоизлиянию в мозг. Также Бойцов посоветовал относиться с большой осторожностью к аспирину. Наиболее безопасным и эффективным жаропонижающим при коронавирусе кардиолог назвал парацетамол.