Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной

Расходы покроют за счёт средств бюджета.

24

Вакцинация от коронавирусной инфекции будет бесплатной для граждан. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко.

Министр отметил, что схема вакцинации известна, она будет плановой.

Мы планируем, что вакцинация от коронавируса будет покрываться полностью из бюджета, — сказал Мурашко.

Мурашко: Вакцинация от CoViD-19 в России будет добровольной

Министр здравоохранения также отметил, что в Москве заболеваемость идёт на спад.

Напомним, сейчас идёт подготовка документов для регистрации вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ. Её клинические испытания завершены. Массовую вакцинацию населения могут начать в октябре.

Выбор редакции

Loading...