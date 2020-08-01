Вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной

Вакцинация от коронавирусной инфекции будет бесплатной для граждан. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко.

Министр отметил, что схема вакцинации известна, она будет плановой.

— Мы планируем, что вакцинация от коронавируса будет покрываться полностью из бюджета, — сказал Мурашко.