Вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной

Вакцинация от коронавирусной инфекции будет бесплатной для граждан. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко.
Министр отметил, что схема вакцинации известна, она будет плановой.
— Мы планируем, что вакцинация от коронавируса будет покрываться полностью из бюджета, — сказал Мурашко.
Мурашко: Вакцинация от CoViD-19 в России будет добровольнойМинистр здравоохранения также отметил, что в Москве заболеваемость идёт на спад.
Напомним, сейчас идёт подготовка документов для регистрации вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ. Её клинические испытания завершены. Массовую вакцинацию населения могут начать в октябре.