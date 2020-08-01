"Считаю вас настоящей семьёй". Искавший деньги на лечение мамы подросток поблагодарил Лайф за помощь

Маму 14-летнего Кирилла Воронина, который несколько недель ходил с плакатом по Москве и искал своего отца, выписали из больницы. Мальчик хотел попросить у папы денег на операцию для матери, но бывший банкир не стал общаться с сыном. И тогда помощь пришла от подписчиков Лайфа. Неравнодушные люди смогли помочь семье и собрали необходимую сумму на лечение.

— Спасибо вам большое. Вы мне правда очень ценны, я вас считаю настоящей семьёй. Вы все мне постоянно писали, я вам очень сильно благодарен, — обратился к редакции мальчик.

Поиски папы подросток организовал из-за того, что его маме нужна была операция. У женщины год назад началось тяжёлое гинекологическое заболевание, она страдала от постоянных кровотечений, почти всё время проводила в больнице и не могла работать. На операцию нужно было 240 тысяч рублей. Таких денег у безработной матери-одиночки не было. По словам мамы Кирилла Розы Абдуллиной (в прошлом "миссис Москва – 2006"), Лайф был единственным СМИ, которое разместило счёт на сбор денег.

— Было настолько плохо, что думаю: лягу и не вызову скорую. Из-за того, что просто нет сил бороться, — призналась она.