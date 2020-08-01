Визит стал сюрпризом. Проценко рассказал, как врачи в Коммунарке не узнали Путина

Визит президента России Владимира Путина в больницу в Коммунарке, где лечат больных коронавирусной инфекцией, стал абсолютным сюрпризом для докторов и пациентов. Об этом рассказал главный врач медучреждения Денис Проценко в интервью "Российской газете".
По признанию медика, сам он понял, кто приехал в больницу, лишь когда увидел автомобиль Aurus.
— Врачи и медсёстры, которые видели президента только в реанимации и приёмном отделении, лишь из вечерних новостей узнали, кто был человеком в жёлтом защитном костюме, который сказал им: "Спасибо за работу, ребята, держитесь!", — поделился специалист.
"Ни с чем не перепутаю". Главврач Коммунарки Проценко рассказал, как отличить коронавирусный кашельТакже он отметил, что обычно у заражённых чувство непроходящего першения.
По словам Проценко, во время визита главы государства никаких дополнительных мер безопасности не вводилось — территория больницы и так закрытая, вход — через контрольно-пропускной пункт.
Напомним, в марте Владимир Путин лично принял решение посетить больницу в Коммунарке и поехал в медучреждение без подготовки. Глава государства облачился в специальный костюм и пообщался с пациентом, проходившим лечение от пневмонии.