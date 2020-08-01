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Визит стал сюрпризом. Проценко рассказал, как врачи в Коммунарке не узнали Путина

Глава государства осмотрел медучреждение 24 марта.

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Визит президента России Владимира Путина в больницу в Коммунарке, где лечат больных коронавирусной инфекцией, стал абсолютным сюрпризом для докторов и пациентов. Об этом рассказал главный врач медучреждения Денис Проценко в интервью "Российской газете".

По признанию медика, сам он понял, кто приехал в больницу, лишь когда увидел автомобиль Aurus.

Врачи и медсёстры, которые видели президента только в реанимации и приёмном отделении, лишь из вечерних новостей узнали, кто был человеком в жёлтом защитном костюме, который сказал им: "Спасибо за работу, ребята, держитесь!", — поделился специалист.

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Также он отметил, что обычно у заражённых чувство непроходящего першения.

По словам Проценко, во время визита главы государства никаких дополнительных мер безопасности не вводилось — территория больницы и так закрытая, вход — через контрольно-пропускной пункт.

Напомним, в марте Владимир Путин лично принял решение посетить больницу в Коммунарке и поехал в медучреждение без подготовки. Глава государства облачился в специальный костюм и пообщался с пациентом, проходившим лечение от пневмонии.

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Президенту также провели экскурсию по медучреждению.

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