"Это всё — мои уроки". Самойлова рассказала о самом тяжёлом периоде жизни

Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова заявила, что последние восемь месяцев были самыми тяжёлыми в её жизни. Она призналась, что этот год был для неё "полон сюрпризов", намекнув на едва не случившийся развод с мужем.
"110 килограммов". Джиган показал подписчикам, как располнел на реабилитацииНекоторые фанаты уверены, что на такие изменения повлияла Оксана Самойлова.
— Но я не жалуюсь, я никогда не жалуюсь. Я благодарю вселенную за всё, что происходит, потому что это всё мои уроки. И они, очевидно, пошли мне на пользу. Сейчас я сильнее, чем когда-либо, у меня нет слабых мест, и я знаю, что могу абсолютно всё. Я стала просто непобедима, — написала модель на своей странице в "Инстаграме".
Самойлова отметила, что в жизни всё делается только к лучшему. Поэтому нужно уметь принимать и взлёты, и падения. Они, по мнению модели, являются неизбежной частью в судьбе каждого человека.
Напомним, разлад в когда-то примерной паре случился в США, где Самойлова родила четвёртого ребёнка — долгожданного сына Давида. Поклонники, затаив дыхание, следили за отношениями рэпера и его жены. После скандальной истории с реабилитацией Джигана супруга рэпера объявила о разводе, отметив, что у неё нет иного выбора. Позже стало известно, что Джиган вернулся в свой подмосковный особняк к детям, а затем его супруга объяснила, почему решила не разводиться.