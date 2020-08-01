"Это всё — мои уроки". Самойлова рассказала о самом тяжёлом периоде жизни

Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова заявила, что последние восемь месяцев были самыми тяжёлыми в её жизни. Она призналась, что этот год был для неё "полон сюрпризов", намекнув на едва не случившийся развод с мужем.

— Но я не жалуюсь, я никогда не жалуюсь. Я благодарю вселенную за всё, что происходит, потому что это всё мои уроки. И они, очевидно, пошли мне на пользу. Сейчас я сильнее, чем когда-либо, у меня нет слабых мест, и я знаю, что могу абсолютно всё. Я стала просто непобедима, — написала модель на своей странице в "Инстаграме".

Самойлова отметила, что в жизни всё делается только к лучшему. Поэтому нужно уметь принимать и взлёты, и падения. Они, по мнению модели, являются неизбежной частью в судьбе каждого человека.