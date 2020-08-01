Новые жертвы среди питомцев. В зоопарке Калининграда собаки загрызли несколько птиц

В Калининградском зоопарке ночью погибли три утки и один гусь после нападения бездомных собак. Об этом сообщила директор учреждения Светлана Соколова на своей странице в "Фейсбуке".
Хозяйка осталась в шоке, когда увидела, что её кот стал приносить домой вместо птиц и мышейУсатый оказался настоящим коллекционером.
— Это как ночной кошмар, из которого пытаешься выбраться, но никак не можешь проснуться… И снова собаки или собака (на камерах пока обнаружили только одну), три погибшие мускусные (домашние) утки и один помесный (гибридный) гусь на том же пруду (из 15), — отметила Соколова.
По словам Соколовой, в этот раз охранники сработали хорошо и спугнули собак, тем самым спасли остальных птиц. Но поймать их не удалось. Сейчас в зоопарке хотят усилить охрану. Там продолжают затягивать сеткой всё ограждение. Также животных будут временно укрывать на ночь в помещениях. По словам Соколовой, под угрозой могут оказаться не только птицы, но и другие обитатели зоосада.
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