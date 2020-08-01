Новые жертвы среди питомцев. В зоопарке Калининграда собаки загрызли несколько птиц

В Калининградском зоопарке ночью погибли три утки и один гусь после нападения бездомных собак. Об этом сообщила директор учреждения Светлана Соколова на своей странице в "Фейсбуке".

По словам Соколовой, в этот раз охранники сработали хорошо и спугнули собак, тем самым спасли остальных птиц. Но поймать их не удалось. Сейчас в зоопарке хотят усилить охрану. Там продолжают затягивать сеткой всё ограждение. Также животных будут временно укрывать на ночь в помещениях. По словам Соколовой, под угрозой могут оказаться не только птицы, но и другие обитатели зоосада.