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Новые жертвы среди питомцев. В зоопарке Калининграда собаки загрызли несколько птиц

По словам сотрудников, это происходит уже не в первый раз.

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Фото © Pixabay

В Калининградском зоопарке ночью погибли три утки и один гусь после нападения бездомных собак. Об этом сообщила директор учреждения Светлана Соколова на своей странице в "Фейсбуке".

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Усатый оказался настоящим коллекционером.
Это как ночной кошмар, из которого пытаешься выбраться, но никак не можешь проснуться… И снова собаки или собака (на камерах пока обнаружили только одну), три погибшие мускусные (домашние) утки и один помесный (гибридный) гусь на том же пруду (из 15), — отметила Соколова.

По словам Соколовой, в этот раз охранники сработали хорошо и спугнули собак, тем самым спасли остальных птиц. Но поймать их не удалось. Сейчас в зоопарке хотят усилить охрану. Там продолжают затягивать сеткой всё ограждение. Также животных будут временно укрывать на ночь в помещениях. По словам Соколовой, под угрозой могут оказаться не только птицы, но и другие обитатели зоосада.

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