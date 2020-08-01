Граница между РФ и Абхазией работает в прежнем режиме

Абхазия и Россия открыли границы, которые были закрыты из-за пандемии коронавируса, сообщает РИА "Новости".
Посол России в Каире назвал условие возобновления авиасообщения с египетскими курортамиПо мнению дипломата, чартерные рейсы удастся восстановить в "обозримые сроки".
— Абхазия со своей стороны также открыла границу с Россией и сняла все ограничения, — пишет агентство со ссылкой на премьер-министра республики Александра Анкваба.
По данным таможни Абхазии, уже начался переход пешеходов и транспорта.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об открытии границы с Абхазией. В документе учтены рекомендации Роспотребнадзора и Минздрава о санитарно-эпидемиологической обстановке в этой стране и готовность инфраструктуры к приёму туристов.