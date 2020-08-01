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Граница между РФ и Абхазией работает в прежнем режиме

Постановление о её открытии утвердил кабмин республики.

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Фото © Шарифулин Валерий / ТАСС

Абхазия и Россия открыли границы, которые были закрыты из-за пандемии коронавируса, сообщает РИА "Новости".

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По мнению дипломата, чартерные рейсы удастся восстановить в "обозримые сроки".

Абхазия со своей стороны также открыла границу с Россией и сняла все ограничения, — пишет агентство со ссылкой на премьер-министра республики Александра Анкваба.

По данным таможни Абхазии, уже начался переход пешеходов и транспорта.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об открытии границы с Абхазией. В документе учтены рекомендации Роспотребнадзора и Минздрава о санитарно-эпидемиологической обстановке в этой стране и готовность инфраструктуры к приёму туристов.

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