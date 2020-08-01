В Крыму охранник нагайкой прогнал отдыхающих с пляжа — видео

Видео © Instagram / slava_bred

В Форосе в Крыму охранник санатория выгнал отдыхающих с пляжа, угрожая им нагайкой. Видео инцидента поделилась модель Слава из Севастополя, с семьёй которой и приключился инцидент.

По словам девушки, с родственниками они посещают этот пляж шесть лет подряд и никогда не случалось подобного. Она отметила, что после предупреждения о необходимости уйти с одного огороженного пляжа, который оказался лечебным, они переместились на другой, также принадлежавший санаторию. На нём, как рассказала модель, отдыхали две семьи. И Слава вместе с мужем, мамой и четырёхлетним сыном расположились в некотором отдалении от них.

После того как семья зашла в море, на берегу появился охранник, который и прогнал их с предыдущего пляжа. Девушка рассказала, что он строгим голосом приказал им выйти из воды и выбросил вещи в воду. После этого произошёл инцидент, который и запечатлён на видео.

На кадрах видно, что мужчина достаёт нагайку и идёт на молодого человека, а после поворачивается на камеру и выбивает рукой телефон у модели. Как пояснила девушка, своё поведение охранник мотивировал тем, что отдыхающие санатория, которому принадлежит пляж, заплатили по "200 тысяч за путёвку" и в том числе боятся заразиться коронавирусом.

В самом санатории "Форос" уже прокомментировали инцидент, отметив, что учреждение "имеет восемь карт пляжа, три из которых предназначены для гостей санатория и являются лечебными", проход на них осуществляется по карте гостя. Остальные же пять общедоступны для посетителей. В санатории подчеркнули, что разбираются в случившемся и все виновные будут привлечены к ответственности.