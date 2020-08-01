Солнечную систему на ВДНХ вновь лишили орбит

Элементы орбит планет вновь похитили с монумента "Солнечная система" у ВДНХ. Об этом сообщила пресс-служба УВД по Северо-Восточному административному округу ГУ МВД России по городу Москве.

Полицейские возбудили уголовное дело о краже и уже задержали подозреваемых. Мужчин в возрасте 37 и 41 года взяли под стражу.

— Установлено, что злоумышленники в течение некоторого времени похищали со скульптурной композиции элементы осей из сплава драгоценных металлов общей стоимостью более двух миллионов рублей, — уточнили в пресс-службе.

Как отмечается, часть похищенного задержанные успели сбыть. Вырученные за сплав драгоценных металлов деньги они потратили.