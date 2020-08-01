Солнечную систему на ВДНХ вновь лишили орбит

Элементы орбит планет вновь похитили с монумента "Солнечная система" у ВДНХ. Об этом сообщила пресс-служба УВД по Северо-Восточному административному округу ГУ МВД России по городу Москве.
Полицейские возбудили уголовное дело о краже и уже задержали подозреваемых. Мужчин в возрасте 37 и 41 года взяли под стражу.
— Установлено, что злоумышленники в течение некоторого времени похищали со скульптурной композиции элементы осей из сплава драгоценных металлов общей стоимостью более двух миллионов рублей, — уточнили в пресс-службе.
Кража планетарного масштаба. У ВДНХ Солнечную систему лишили орбитТраектории планет на монументе выполнены из латуни, за которую злоумышленники, судя по всему, надеются выручить деньги.
Как отмечается, часть похищенного задержанные успели сбыть. Вырученные за сплав драгоценных металлов деньги они потратили.
Ранее в Польше вандалы украли с кладбища скульптуру маршала Константина Рокоссовского и обезглавили монумент.